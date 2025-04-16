Aort Diseksiyonu Acil Bir Damar Hastalığıdır

AORT DİSEKSİYONU NEDİR?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı, “aort diseksiyonu” olarak bilinen ve tıpta nadir görülen bir durumu yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunun ilgi gösterdiği bu durum, “Aort diseksiyonu nedir, neden olur?” sorularını vatandaşların araştırmasına neden oldu. Kalp sağlığı ile ilgili olarak sıkça karıştırılan kalp krizi, aort diseksiyonu, aort anevrizması ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkların birbirinden nasıl ayrıldığı da merak edilen bir konu haline geldi.

AORT DİSEKSİYONU BELİRTİLERİ VE NEDENLERİ

Aort diseksiyonu, aortun iç tabakasının yırtılması sonucu meydana gelen ve hayati tehlike taşıyan bir durumdur. Bu yırtılma, kanın aort duvarı katmanları arasında ilerlemesine yol açar ve damar yapısını bozarak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Aortun üç katmanı bulunur; iç tabakanın yırtılması ile kan, orta katmana sızar ve diseksiyon oluşur. Bu durumda organlara giden kan akışının engellenmesi ani kalp durmasına yol açabilir.

Aort diseksiyonunun belirtileri arasında ani ve şiddetli, genellikle sırta yayılan göğüs ağrısı, bayılma, düşük tansiyon ve iki kolda farklı nabız yer alır. Bu durum, yüksek tansiyon, genetik hastalıklar (örneğin Marfan sendromu) ve dış çevresel travmalardan kaynaklanabilir. Teşhis için BT anjiyografi, MR anjiyografi ve ekokardiyografi gibi yöntemler kullanılabilir.

KALP KRİZİ, AORT DİSEKSİYONU VE DİĞER RAHATSIZLIKLARIN FARKLARI

Kalp krizi, aort diseksiyonu, aort anevrizması ve kalp yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıklar benzer semptomlar gösterse de nedenleri, süreçleri ve tedavi yöntemleri bakımından farklılıklar taşımaktadır. Bu hastalıkları ayırt edebilmek kritik önem taşır.

Kalp krizinin belirtileri; göğüs ortasında baskı hissi, sol kola ve çeneye yayılan ağrı, terleme, mide bulantısı ve nefes darlığı bulunmaktadır. Olası sebepleri arasında koroner arter hastalığı, yüksek kolesterol, hipertansiyon ve sigara kullanımı sayılabilir. Kalp krizinin tanısı EKG, kan testleri ve anjiyografi ile konulabilir.

Aort anevrizması ise damar duvarında zayıf bir noktada genişleme veya balonlaşma şeklinde tanımlanabilir. Bu durumda genellikle belirti görülmez, büyükse karın bölgesinde nabız atışı hissi veya sırt ve karın ağrıları yaşanabilir. Yüksek tansiyon ve damar sertliği gibi nedenleri vardır ve tanı için ultrason, BT veya MR görüntüleme kullanılır.

Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterli kan pompalayamamasıdır. Belirtiler arasında nefes darlığı, çabuk yorulma, ayak bileklerinde şişlik, gece sık idrara çıkma ve halsizlik bulunur. Önceki kalp krizi, hipertansiyon ve kalp kapağı hastalıkları buna yol açabilir. EKG, ekokardiyografi, BNP testi ve akciğer grafisi ile tanı konulabilir. Bu hayati rahatsızlıklara dair temel farklar ve detaylar, sağlık açısından bilinen bilgilerin güncellenmesinde ve halkın bilinçlendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır.