Aort Yırtılması İle Ameliyat Oldu

AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIMDA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort yırtılması nedeniyle geçirdiği 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi ediliyor. Önder’in tedavi gördüğü hastaneye giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medyaya bir açıklama yaptı. Önder’in sağlık durumunda herhangi bir değişiklik yaşanmadığını dile getiren Memişoğlu, “Geçmiş olsun dileklerimizi ailesine ilettik. Bütün dualarımız onunla. Şu ana kadar çok büyük bir direnç gösterdi. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Hepimiz iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumunda bir değişiklik yok. Bu çok büyük bir ameliyat. Bunu yapanlara teşekkür ediyorum” dedi.

KALBİ İKİ KEZ DURDU

Sırrı Süreyya Önder’in, ambulanstayken ve ameliyata alınması sırasında iki kez kalbinin durduğuna ve müdahale edildiğine dair bilgiler aktarıldı. İlk müdahalenin ardından aort damarında yırtık bulunan Önder, acilen ameliyata alındı. Ameliyat, önceki gece 23.35’te başlayarak yaklaşık 12 saat sürdü. Önder, ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı. Hastaneden yapılan ilk açıklamada, Önder’in kalp dolaşım destek cihazına bağlı olduğu belirtildi.