Aosb Futbol Turnuvası Ödül Töreni Düzenlendi

GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde bu yıl 11’incisi gerçekleşen geleneksel futbol turnuvasında derece elde eden takımlara ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, organizasyonun bölge içindeki sosyal iletişimi güçlendirme amacına dikkat çekerek, “AOSB olarak yalnızca üretim değil, sosyal yaşamı da önemseyen bir yapıya sahibiz. Bu turnuva, firmalar arası etkileşimi artırmanın, motivasyonu güçlendirmenin ve sosyal bir birlikteliği desteklemenin güzel bir örneğidir.” dedi. Akpınar, bu yıl aile katılımının artması ve çocuklara yönelik etkinliklere olan ilginin, organizasyonun sosyal yönünü daha da güçlendirdiğini belirtti. “Turnuvaya katılan tüm firmalarımıza, sahada centilmence mücadele eden oyunculara ve coşkuyu paylaşan izleyicilerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GELENEKSEL DEĞER OLARAK DEVAM EDİYOR

Kupa ve ödüllerin takdimi, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile Destek Hizmetleri Birim Yöneticisi Feridun Kara’nın katılımıyla gerçekleşti. Her geçen yıl daha da büyüyen AOSB Futbol Turnuvası, bölge sanayicilerini, çalışanlarını ve ailelerini bir araya getiren güçlü bir geleneği sürdürüyor.

COŞKU VE EĞLENCE DOLU BİR ATMOSFER WAS

Turnuva süresince sahada gösterilen mücadele kadar tribünlerdeki coşku da etkinliğe farklı bir renk kattı. Firma çalışanları, aileleriyle birlikte takımlarını destekleyerek dostluk ve rekabetin iç içe geçtiği güzel bir atmosfer oluşturdu. Etkinlik alanına kurulan çocuk parkurları ve çeşitli eğlenceli aktiviteler, turnuvaya ayrı bir renk katmayı başardı. Aileler, turnuva süresince sosyal bir buluşma ortamının tadını çıkarırken, çocuklar da güvenli ve keyifli etkinlik alanlarında doyasıya eğlenme fırsatını buldu.