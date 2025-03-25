AOSB’nin Yeşil Dönüşümdeki Rolü Artıyor

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜLÜK

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Türkiye’de çevre dostu üretim prensipleriyle yeşil dönüşümün lider merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana’nın tarihsel ticaret kültürünü modern sanayi anlayışıyla birleştiren kuruluşların birçok insana iş imkanı sunarak bölgesel kalkınmanın motoru olmaya devam ettiğini belirtti. Sütcü, “Burada sadece fabrikalar yükselmiyor, aynı zamanda büyük hayaller, güçlü markalar ve uluslararası başarı hikayeleri doğuyor” dedi.

YENİ PROJELER VE YENİLİKLER

Başkan Sütcü, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sanayicilerin talepleri doğrultusunda yenilikçi adımlar attıklarını ve farklı projelerle hizmet yelpazelerini genişlettiğini, böylece Adana’ya katma değerli yatırımlar kazandırdıklarını ifade etti. Projelerde çevresel faktörlerin korunmasının kritik öneme değinen Sütcü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘Yeşil OSB’ belgesini almayı başardıklarını hatırlatarak, “AOSB’miz, Türkiye genelinde bu unvana sahip 14 organize sanayi bölgesinden biri oldu. Bunun yanı sıra TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi alarak, su verimliliği konusunda belge alan 3 OSB’den biri olma başarısını gösterdi” diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Eko-endüstriyel parka dönüşüm çalışmalarının, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hızlandığı belirtilirken AOSB’nin döngüsel ekonomi ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile 22 firma ile iş birliği yaparak üretim süreçlerini çevresel olarak değerlendirdiği ve değer akış haritaları oluşturduğu kaydedildi. Bu çalışmaların sanayinin geleceği için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Sütcü, “Yeşil dönüşüm sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda sanayimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak bir fırsattır. AOSB olarak bu dönüşümde öncü OSB’lerden biri olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KULLANIMI

Sanayide su kaynaklarının etkin kullanımının önemine dikkat çeken Sütcü, “AOSB olarak geliştirdiğimiz su yönetim sistemleriyle sürdürülebilir su kullanımını teşvik ediyor, sanayicilerimizin işletme maliyetlerini azaltmalarına katkı sağlıyoruz. AOSB günlük 222 bin metreküp kapasiteli Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri sanayi kuruluşlarının temiz su ihtiyacını karşılıyor. 90 bin metreküp kapasiteli Atık Su Arıtma Tesisinin atık suyu arıtarak çevreye zarar vermesinin de önüne geçiliyor” diyerek bilgi verdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

AOSB, enerji verimliliğini artırmak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla 260 MW kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali (GES) ile bölgenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını aktardı. Ayrıca AOSB’de geliştirilen Karbon Emisyon Yazılımı (CES) ile sanayi firmalarının karbon ayak izlerinin ölçülmesi ve çevresel etkilerinin minimize edildiğine dikkat çekildi. Konuyla ilgili Başkan Sütcü, “Sanayicilerimizi yeşil üretime teşvik ediyor ve karbon salınımını azaltmaları için yeni teknolojiler sunuyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla temiz ve sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturuyoruz” dedi.

EĞİTİM VE İSTİHDAM PROJELERİ

AOSB, yalnızca sanayi ve çevre alanında değil, eğitim ve istihdam projeleriyle de bölge ekonomisine katkı sunuyor. Çukurova Üniversitesi ile iş bulma kurumuyla yapılan iş birliği sayesinde üniversite öğrencileri AOSB’deki sanayi işletmelerinde iş başı eğitimi alarak mesleki deneyim kazanıyor. Gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurgulayan Sütcü, “Sanayimizin sürdürülebilir büyümesi için nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Öğrencilerimizi sanayiyle buluşturarak hem istihdamı artırıyor hem de gençlerimizi meslek sahibi yapıyoruz. Sanayicilerimizle birlikte yenilikçi projeler geliştirerek, Adana’mıza ve ülkemize katma değerli yatırımlar kazandırıyoruz. AOSB olarak sürdürülebilir sanayiyi destekleyen çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

TAM DOLULUK ORANI İLE SANAYİ MERKEZİ

Tam doluluk oranına sahip olan AOSB’nin, 572 parselde faaliyet gösteren 467 şirket ve 41 bin 865 kişilik istihdamıyla Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğu ifade edildi.