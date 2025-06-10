AP Sözcüsü Colard Durumu İzliyoruz

GEMİNİN ALIKONULMASI ÜZERİNE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü Delphine Colard, Gazze’ye insani yardım gönderen ve AP milletvekili Rima Hassan’ın içerisinde bulunduğu “Madleen” isimli geminin İsrail tarafından durdurulması ile ilgili gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirtti. Colard, AP Başkanı Roberta Metsola’nın, durum güvenli bir şekilde sonuçlanana kadar İsrail makamlarıyla iletişimde kalacağını açıkladı. İlgili yazılı açıklamada, “Dünyanın herhangi bir yerindeki AP üyelerinin korunması ve refahı, AP için her zaman en büyük öncelik olacaktır.” ifadesine yer verildi.

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN İLETİŞİM SÜRECEK

AP Başkanı Metsola’nın, Rima Hassan ve yanında bulunan herkesin güvenliğini temin etmek için İsrailli yetkililer ve AP’deki siyasi grupların liderleri ile bağlantıda olduğu açıklandı. Colard, “AP, dünyanın neresinde olursa olsun, tüm üyelerinin güvende kalması ve Avrupa halkının seçilmiş temsilcileri olarak saygı görmesi konusuna her zaman ısrarcı olacaktır.” değerlendirmesini yaptı. Sorunun henüz çözüm bulmadığını ve güvenli bir şekilde yanıtlanana kadar tüm taraflarla sürekli iletişimde kalınacağı bilgisini paylaştı.

GEMİDEKİ KİŞİ SAYISI VE MİSYON HAKKINDA BİLGİLER

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” isimli sivil toplum kuruluşunun Gazze’ye yardım götürmek üzere düzenlediği son görev çerçevesinde 18 metrelik “Madleen” gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya şehrindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket etmişti. Gemideki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl bir tutum benimseyeceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurdu. Ancak, İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı aşmayı hedefleyen “Madleen” gemisine müdahale etti. Gemiye katılanlar arasında Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi yer alıyor. Ayrıca, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad da gemide bulunuyordu.