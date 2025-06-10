Ap Sözcüsü Colard, Durumu İzliyoruz

AP TARAFINDAN DURUMUN YAKINDAN İZLENMESİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü Delphine Colard, Gazze’ye insani yardım taşıyan ve AP milletvekili Rima Hassan’ın yer aldığı “Madleen” isimli geminin İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili durumu dikkate alıyor. Colard, AP Başkanı Roberta Metsola’nın bu durum güvenli bir şekilde çözülene kadar İsrailli makamlarla iletişimini sürdüreceğini açıkladı. AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Colard, “Dünyanın herhangi bir yerindeki AP üyelerinin korunması ve refahı, AP için her zaman en büyük öncelik olacak.” sözlerine yer verdi.

AP BAŞKANININ İLETİŞİM SÜRÜCÜSÜ

Colard, AP Başkanı Metsola’nın, Hassan ve ona eşlik eden herkesin güvenliğini sağlamak için İsrailli yetkililer ve AP’deki siyasi grupların liderleri ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti. “AP, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, tüm üyelerinin güvende tutulması ve Avrupa halkının seçilmiş temsilcileri olarak saygıyla muamele görmesi konusunda her zaman ısrarcı olacak.” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, “Durum hala devam ediyor ve güvenli bir şekilde çözülene kadar tüm taraflarla 7/24 iletişim halinde olmaya devam edeceğiz.” şeklinde bilgi verdi.

MADLEEN GEMİSİNDEKİ KİŞİLER VE MİSYON

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürmek amacıyla son misyonunu gerçekleştirmişti. 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. Gemideki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahalede bulunmuştu.

GEMİDE BULUNANLAR

Gemide toplam 12 kişi vardı. Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ile birlikte Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg gibi isimler yer alıyordu. Ayrıca gazeteci Omar Faiad da gemide bulunuyordu.