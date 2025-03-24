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Apart Dairede Ölü Bulunan Genç Adam

KALDIRILDIĞI YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

Karaman’da kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç, bulunduğu apart dairesinde ölü olarak bulundu. Olay, Fenari Mahallesi 297. Sokak’taki üç katlı apartmanın ikinci katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, apart bir dairede yalnız kaldığı öğrenilen Emre Sarı’dan (23) haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK AND POLİS EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeriye giren sağlık ve polis ekipleri, genci hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekibi, yaptığı kontroller sonucunda Sarı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı detaylı araştırmanın ardından gencin cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna taşındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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