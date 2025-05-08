Apartmanda Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada

AYAKKABI HIRSIZLIĞININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir kişinin kendi ayakkabısını dışarıda bıraktıktan sonra apartmana girerek başkasına ait ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, olayın yaşandığı Zafer Mahallesi Oğuzhan Caddesi’nde, bir şahıs kendi ayakkabılarını çıkararak bir binaya girdi.

KAMERAYA YANSIDILAR

Girdiği binadan, F.Ö.’ye ait ayakkabıları giyerek çıkan hırsızın hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı. Ayakkabıların çalındığını fark eden F.Ö., durumu Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay anını gösteren görüntüler, polisin incelemesi için kayıt altına alındı.