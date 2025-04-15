Apld Bulut Hizmetlerini Satmayı Planlıyor

APPLIED DIGITAL’IN BULUT BİLİŞİM BİRİMİ SATILILIYOR

Teksas merkezli Bitcoin ve kripto madenciliği kökenli veri merkezi şirketi Applied Digital (APLD), bulut bilişim işinde karşılaştığı sıkıntılar nedeniyle bu birimi satma kararı aldı. Şirket, büyük altyapı yatırımlarına rağmen gelir hedeflerini tutturma konusunda zorlandı. Gelirdeki düşüşün ardından yatırımcılar, hisseleri üzerinde yoğun bir satış baskısı oluşturdu.

BULUT HİZMETLERİ GELİRİNDE DÜŞÜŞ

Applied Digital, 28 Şubat 2025’te sona eren çeyrekte 52,9 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yıla göre yüzde 22’lik bir artış olmasına rağmen, piyasa tahminleri 64,5 milyon dolarlık bir gelir bekliyordu. Şirket, analistlerin hisse başına zarar tahminlerini kısmen aşarak hisse başına 0,08 dolar GAAP dışı net zarar bildirdi. Ancak düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 10 milyon dolarda kaldı ve beklenen 16,9 milyon dolara göre ciddi bir kayıp yaşadı. APLD hisseleri, bu sonuçların ardından yüzde 30’a kadar değer kaybetti ve seansın erken saatlerinde 3,90 dolar seviyesinde işlem gördü. Bulut Hizmetleri biriminin çeyreklik geliri 27,7 milyon dolardan 17,8 milyon dolara düşerek yüzde 36 oranında azalma gösterdi.

PATENT HIZI VE GELECEK VİZYONU

Şirket yönetimi, tek kiracılı GPU (grafik işlem birimi) altyapısından çok kiracılı modele geçiş yaparken bazı teknik zorluklar yaşandığını ifade etti. Applied Digital’in yönetim kurulu, 10 Nisan’da Bulut Hizmetleri işini tamamen satarak yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) veri merkezi faaliyetlerine odaklanma onayı verdi. Uzun vadede, şirketin kendisini bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak konumlandırmayı hedeflediği duyuruldu. CEO Wes Cummins, “Bulut Hizmetleri işini veri merkezi operasyonlarımızdan ayırmanın hissedarlarımızın uzun vadeli çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.