App Store Erişim Sorunları Yaşanıyor Mu?

APP STORE’DA ERİŞİM SORUNLARI

Kullanıcılar, App Store’a erişim sorunları ile ilgili şikayetlerini dile getiriyor. Downdetector tarafından elde edilen verilere göre, akşam saatlerinde App Store ile ilgili şikayetler artış gösterdi. Ancak, bu sorunlarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

APP STORE NEDİR?

App Store, Apple tarafından işletilen mobil uygulamalar için tasarlanmış online bir mağaza. İlk olarak 10 Temmuz 2008 tarihinde, iPhone 3G ile hizmete giren bu platform, iTunes Store üzerinden çalışıyor.