Apple, 200 çalışanı işten çıkardı

Apple, 200 personeli ile yollarını ayırdı. 200 işçinin işine son verilmesinin haberi, teknoloji dünyasına bomba gibi düştü.

Apple, bünyesinde bulunan Project Titan programından 200 işçinin işine son verdi. İşten çıkarılanlara Apple bünyesinde farklı görevler önerilecek. Apple, şirketin otonom araç projesi olan, Project Titan programından 200 işçinin işine son verdiğini duyurdu. CNBC’nin haberine göre, işten çıkarılan çalışanlara Apple bünyesinde farklı görevler önerilecek.

Apple 200 çalışanını işten çıkardı!

Bir Apple sözcüsü şunları söyledi, “Apple’da otomon araçlar ve ilgili teknolojiler hakkında çok yetenekli bir ekibimiz var. Ekip 2019 yılında bazı kilit bölümlere odaklanırken, bazı üyeleri makine öğrenimi gibi farklı projelerde yer alacak.”

Apple, Ağustos ayında, Apple’ın eski genel müdürü olan Doug Field’ı, Tesla’dan transfer ederek Project Titan’ın başına getirmişti. Buna ek olarak Apple, uzun zamandır yeni çıkarılan modellerin satışları konusunda sıkıntılar çekmekte.

Bu sorun karşısında üretimi yavaşlatma kararı alan şirket anlaşılan sadece bununla sınırlı kalmayacak. Bloomberg’in haberine göre Apple, iPhone satışlarındaki düşüklük nedeniyle yeni işe alımları azaltıyor. Ay başında yapılan bir toplantıda Tim Cook’a üretimden dolayı işe alımlarda da bir aksiyona gidilip gidilmeyeceği soruldu.

Bu soru karşısında Cook, “Apple’ın doğrudan işe alımları durdurma gibi bir düşüncesi yok şimdilik. Ancak bazı departmanlardaki işe alımları azaltma kararı aldık, evet.” açıklamasında bulundu. Tabii ki alınan bu aksiyon şirket üzerinden yapılacak olan iyileştirmelere pek etkisi olmayacak.

Genel olarak her yıl işe alım kotası artarken bu sene Apple çöküşleri oynadığından kota daraltılmış durumda. Henüz hangi departmanlar için bu işe alım azaltması uygulanacak bilmiyoruz ancak Cook, Apple’ın yapay istihbarat ekibi gibi önem arz eden departmanları bu aksiyonun etkilemeyeceğinin altını çizmeden geçmedi.