Apple, 2025’te İPhone 17’yi Tanıtacak

APPLE’IN 2025 YILI HEDEFLERİ

Akıllı telefon pazarında yaptığı her adımla dikkat çeken Apple, 2025 yılı için yeni hedefler belirliyor. Merakla beklenen iPhone 17, hâlâ tanıtılmadan teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırıyor. Tasarımı ve beklenen teknik yenilikleriyle, iPhone 17, hem kullanıcılar hem de sektör uzmanları tarafından sıklıkla konuşuluyor. Bu modelle ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÖZEL LANSMA ETKİNLİĞİ VE İLK GÜNLERİ

Teknoloji tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği gün nihayet geldi. Apple, her yıl gerçekleştirdiği 9 Eylül tarihli özel lansman etkinliğiyle kullanıcıların beğenisine iPhone 17’yi sundu. Yenilikçi tasarımı, üstün performansı ve çığır açan özellikleriyle iPhone 17, teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlatıyor. Merakla beklenen iPhone 17’nin ön sipariş süreci 12 Eylül’de resmen başlıyor. Bu tarihten itibaren teknoloji tutkunları, yeni modeli ilk deneyimleyenler arasında yer alabilmek için sipariş verebilecek.

TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞİ

Apple’ın yeni gözdesi iPhone 17, nihayet 19 Eylül tarihinde global pazarda satışa sunuluyor. Ön sipariş dönemi sonrasında, bu tarihten itibaren mağazalarda ve online platformlarda yeni iPhone’u satın almak mümkün olacak. Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17, Türkiye’deki teknoloji mağazaları ve online satış platformlarına Eylül ayının sonları ile Ekim ayının başları arasında girmesi bekleniyor. Gelişmiş özellikleri ve yenilikçi tasarımı ile iPhone 17’nin Türkiye’deki kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmesi öngörülüyor.

FİYATLANDIRMA VE BEKLENTİLER

Apple’ın yeni modeli iPhone 17’nin fiyatları, teknoloji meraklıları tarafından araştırılıyor. Modelin özelliklerine ve depolama seçeneklerine bağlı olarak fiyatlarda farklılıklar görülmesi bekleniyor. Genel olarak, iPhone 17’nin başlangıç fiyatının önceki modellere kıyasla rekabetçi ve pazara uygun düzeyde olacağı öngörülüyor. Kesin fiyat bilgileri, Apple tarafından satış öncesinde açıklanacak; ancak tahminler yeni modelin premium segmentte konumlanacağı yönünde.