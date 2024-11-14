“Apple’a 3 Milyar Sterlin Tazminat Davası”

TÜKETİCİ GRUBU APPLE’I SUÇLUYOR

İngiltere’deki tüketici organizasyonu Which, Apple’ı 40 milyon kullanıcısını, iCloud’u iPhone ve diğer Apple cihazlarındaki verilerin yedeklenmesi için tek seçenek haline getirerek yüksek fiyatlar ödemeye zorlamakla suçluyor. Eğer dava tüketiciler tarafından kazanılırsa, Apple her bir müşterisine yaklaşık 70 sterlin tazminat ödemek zorunda kalabilir.

DAVA KAPSAMINDA TAZMİNAT MİKTARI

Dava, 2015 Ekim’inden itibaren Apple’ın iCloud depolama hizmetlerini kullanıp ödeme yapan 40 milyon kişiyi kapsıyor. Tüketici grubu adına davanın başarılı olması durumunda, Apple’ın ödeyeceği toplam tazminat miktarının 3 milyar sterlini aşabileceği tahmin ediliyor.

APPLE SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Apple, Which? tüketici grubunun yönelttiği suçlamaları kabul etmedi ve bu iddialara karşı kendini savunacağını bildirdi. Bu gelişmeler, teknoloji devinin kullanıcıları ile olan ilişkisini etkileme potansiyeline sahip bir durum oluşturuyor.