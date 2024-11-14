Apple’a Dava Şoku: 3 Milyar Sterlin Riski

İNGİLTERE’DE APPLE’A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İngiltere’de tüketici grubu Which, Apple’ı yaklaşık 40 milyon kullanıcısını iCloud’u iPhone ve diğer Apple cihazlarındaki verilerin yedeklenmesi için tek seçenek haline getirerek, kullanıcıları yüksek fiyat ödemek zorunda bırakmakla itham ediyor. Bu davanın tüketiciler lehine sonuçlanması halinde, Apple her bir müşterisine yaklaşık 70 sterlin tazminat ödemek zorunda kalabiliyor.

DAVANIN KAPSAMI VE TAZMİNAT MİKTARI

40 milyon kişiyi kapsayan bu davanın, bu tüketicilerin 2015 yılının Ekim ayından itibaren Apple’ın iCloud depolama hizmetlerini kullanıp ödeme yaptıkları dönemi içerdiği belirtiliyor. Davanın tüketici grubu adına başarılı olması durumunda, Apple’ın ödeyeceği toplam tazminatın 3 milyar sterlini bulabileceği hesaplanıyor.

APPLE’DAN CEVAP VE SAVUNMA

Apple ise Which? tüketici grubunun suçlamalarını kesin olarak reddetti ve iddialara karşı kendini savunmak için hazırlık yaptığını ifade etti.