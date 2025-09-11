Apple AirPods Pro 3’de Kablo Yok!

KUTU İÇERİĞİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Apple, AirPods Pro 3 modelinin kutu içeriğini değiştiriyor. Önceki AirPods Pro modellerinde bulunan USB-C şarj kablosu, artık kutuya dahil edilmiyor. Apple’ın resmi ürün sayfasında verilen bilgilere göre, bu kablo ayrı bir şekilde satın alınmak zorunda. ABD’de en uygun Apple USB-C kablosu 19 dolar olarak fiyatlandırılıyor.

ŞARJ ADAPTÖRÜ YOK

AirPods Pro 3, önceki modellerde olduğu gibi şarj adaptörü olmadan geliyor. Apple, 2019’dan bu yana AirPods serisine adaptörü kutuya dahil etmiyor. Yeni modelin kutu içeriği, hem kablo hem de adaptörün eksikliği nedeniyle kullanıcılar arasında “minimalizm mi, ek gelir stratejisi mi?” sorularını gündeme getirdi.

KABLOSUZ ŞARJ ALTERNATİFLERİ BULUNUYOR

AirPods Pro 3, kulaklıklarınızı kablosuz olarak şarj etmek için MagSafe, Qi ve Apple Watch şarj cihazları ile uyumlu çalışabiliyor. Bu sayede kablo kullanmaya gerek kalmadan şarj yapma imkanı sunuluyor. Ancak, ilk kurulum ya da seyahat gibi belirli durumlarda kablo ihtiyacı hâlâ devam ediyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER GELİŞTİRİLDİ

Yeni AirPods Pro 3, gelişmiş aktif gürültü engelleme sistemi, kalp atış hızı algılama teknolojisi ve IP57 sertifikası ile toz, su ve tere karşı dayanıklılık sağlıyor. Kulaklık, tek bir şarjla 8 saate kadar dinleme süresi sunarken, Türkiye’de 13.999 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışta.