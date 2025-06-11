Apple, Artık Komisyon Almayacak

ABD’DE MAHKEMEDEN TARİHİ APPLE KARARI

ABD’de mahkemeden teknoloji devini derinden etkileyecek bir karar alındı. Apple, App Store dışındaki ödeme sistemlerinden gerçekleştirilen satışlarla ilgili komisyon almaktan men edildi. Ayrıca, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerinden caydırmak amacıyla gösterdiği uyarı ekranlarını tamamen kaldırmak zorunda kalacak. Bu önemli karar, Apple’ın uzun zamandır eleştirilen uygulama içi satın alma politikalarına ciddi bir darbe vuruyor.

REKABETİ ENGELLEYEN POLİTİKALARIN SONU

Mahkeme, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı %27’lik komisyonu “hukuka aykırı” buldu. Görünürde geliştiricilere seçenek sunulmasına rağmen, arka planda yüksek komisyon oranlarıyla baskı kurduğu tespit edildi. Kararda, Apple’ın bu tutumu ile rekabeti açıkça engellediği belirtiliyor. Uygulama geliştiricileri için yeni bir dönem kapılarını açarken, teknoloji dünyası bu kararın küresel etkilerini büyük bir merakla izliyor.

KULLANICILAR İÇİN DAHA ÖZGÜR SEÇİMLER

Alınan kararla birlikte Apple, alternatif ödeme sayfalarına yönlendirmek isteyen geliştiricilere herhangi bir engel çıkaramayacak. Ayrıca, bu yönlendirmeleri engellemek için kullandığı “güvenlik” veya “uyarı” ekranları da kaldırılacak. Böylece kullanıcılar, App Store dışındaki ödeme seçeneklerini daha özgür bir şekilde tercih etmeye başlayacak.