Apple, İki Yeni Vintage Model Ekledi

Apple, ürün bakım ve onarımına dair en son açıklamasında vintage ve eskimiş ürün listesine yeni eklemeler yaptığını duyurdu. Bu güncelleme, Apple kullanıcıları için büyük bir önem taşırken, markanın eski cihazlarına olan ilginin yeniden ortaya çıkmasına sebep oluyor. Apple, eski ürünlerin durumunu güncelleyerek, kullanıcıların cihazlarını tamir ettirmek için sahip olduğu seçenekleri gösteriyor. Vintage kategorisi, Apple’ın satıştan kaldırdığı ve piyasadan çektiği, 5 ila 7 yıl geçmiş ürünleri kapsıyor. Bu cihazlar, belirli koşullarda tamir edilebiliyor; parçalar mevcutsa, kullanıcılar yetkili servislerde bakım yaptırabiliyor. Son güncellemeye göre, iPhone 6s Plus ve iPhone XS Max da vintage ürün listesine eklendi. Bu da demek oluyor ki, bu telefonlar artık “eski” statüsüne girmiş olsa da, servis desteği talep eden kullanıcılar için hala tamir edilebilir durumda.

ESKİ UYDU CİHAZLAR

Apple’ın diğer bir kategorisi ise eskimiş ürünler olarak bilinen cihazlar. Bu ürünler, satıştan kaldırılmasından sonra 7 yıldan fazla süren bir zaman dilimi geçmiş olan ve Apple’ın artık parça temin etmediği cihazları içeriyor. Eskimiş ürünler listesinde yer alan cihazlara hiçbir tamir hizmeti sunulmazken, bu ürünler teknik destek açısından son derece kısıtlı bir duruma geliyor. Bu hafta yapılan açıklamada, Apple Watch Series 2 de eskimiş ürün listesine dahil edildi. Bu durum, Apple Watch Series 2 kullanıcılarının, cihazlarında meydana gelen arıza veya onarım taleplerinde Apple’dan herhangi bir teknik yardım alamayacakları anlamına geliyor.

POLİTİKA VE FARKINDALIK

Apple’ın vintage ve eskimiş ürün politikası, kullanıcıların eski cihazlarının bakımındaki seçenekleri anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda markanın cihaz döngüsü üzerinde de bir perspektif sunuyor. Teknoloji dünyasında hızla yenilenen ürünler, eski cihazların zamanla servis desteği alamamasına neden oluyor. Ancak vintage ürün listesi, kullanıcılar için hala bir umut sunabiliyor. Apple, eski ürünlerini bir miktar desteklerken, cihazların zamanla daha sınırlı servis seçeneklerine sahip olacağının da altını çiziyor.