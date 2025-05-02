Apple’ın Geliri Yüzde 5 Arttı

APPLE’IN YILLIK GELİRİ ARTIYOR

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, mali takvimine göre 29 Mart’ta sona eren üç aylık dönem içerisinde yıllık yüzde 5 artış göstererek piyasa tahminlerinin üstünde bir gelir elde etti. Şirket, 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği bu dönemde 95,4 milyar dolar gelir kaydetti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ise gelir 90,8 milyar dolar seviyesindeydi. Apple’ın bu çeyrekte net karı ise 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti, geçen yıl bu rakam 23,6 milyar dolar olmuştu. Şirket, hisse başına karını da 1,53 dolardan 1,65 dolara yükseltti.

ÜRÜN SATIŞLARI ARTMIŞ DURUMDA

Bu çeyrek boyunca Apple, iPhone, Mac ve iPad satışlarında gözle görülür bir artış yaşadı. iPhone satışları, 29 Mart’ta sona eren üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 2 artış göstererek 46,8 milyar dolara ulaştı, bu rakam piyasa beklentilerini geçti. Mac satışları ise yaklaşık yüzde 7 artışla 7,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artarak 6,4 milyar dolara yükseldi.

TARİFELERİN MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, bilanço açıklamasının ardından düzenlenen konferansta tarifelerin şirkete olan etkilerine ilişkin bilgiler verdi. Cook, mart ayı sonunda biten çeyrekte şirketin tedarik zincirini ve stoklarını optimize edebilmesi nedeniyle tarifelerin etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti. Haziran’da sona erecek çeyrek için belirsizlikler nedeniyle tarifelerin etkilerini tam olarak kestiremediklerini açıklayan Cook, “Mevcut küresel tarife oranları, politikaları ve uygulamalarında bu çeyrekte bir değişiklik olmayacağını ve yeni tarifelerin eklenmeyeceğini varsayarsak, maliyetlerimizin 900 milyon dolar artacağını tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.