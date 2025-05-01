Apple’In Geliri Yüzde 5 Arttı

APPLE’IN GELİR ARTIŞI YILLAR İÇİNDE SÜRÜYOR

ABD’li teknoloji firması Apple, mali takviminde 29 Mart’ta sonlanan üç aylık dönemde gerçekleştirdiği gelirinin yıllık bazda yüzde 5 artış gösterdiğini duyurdu. Bu dönem, 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak değerlendiriliyor. Şirketin geliri, yıllık artırımla 95,4 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 90,8 milyar dolardı. Ayrıca, Apple’ın net karı da 24,8 milyar dolara yükseldi ve geçen yıl bu tutar 23,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

HİSSE BAŞINA KAZANÇ ARTIŞI GÖSTERİYOR

Aynı süre zarfında Apple’ın hisse başına karı 1,53 dolardan 1,65 dolara çıktı. Şirketin geliri ve net karı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. iPhone, Mac ve iPad satışlarında da bu dönemde belirgin bir artış gözlemlendi.

IPHONE SATIŞLARI YÜKSELDİ

Apple’ın iPhone satışları, 29 Mart’ta biten üç aylık dönem boyunca yıllık yaklaşık yüzde 2 artarak 46,8 milyar dolara yükseldi. Bu satışlar, piyasa beklentilerini aştı. Ayrıca, aynı üç aylık dönemde Mac satışları yüzde 7 artışla 7,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artarak 6,4 milyar dolara çıktı.