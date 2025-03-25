Apple’ın İlk Bilgisayarı Rekor Fiyata Satıldı

TEKNOLOJİ DEVRİMİ YARATAN SATIŞ

Teknoloji alanında çığır açan Apple-1 bilgisayarı, Apple’ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ilk model olarak dikkat çekiyor. RR Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, tamamen fonksiyonel bir Apple-1 bilgisayarı 375 bin dolara satıldı. Bu önemli satış, teknoloji tarihine damga vuran bir olay olarak kaydedildi.

Açık artırmada satılan Apple-1, eski Apple ürünleri uzmanı Corey Cohen tarafından özenle restore edilmiş bir örnek. Apple-1 kayıtlarında #91 numarasıyla yer alan bu özel makine, çalışır durumda olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, “olağanüstü kozmetik koruma” ve “entegre devrelerindeki belirgin parlak etiketler” sayesinde 10 üzerinden 8,0 puanla “istisnai” olarak derecelendirildi. Bilgisayarla birlikte verilen orijinal kılavuzda, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Daniel Kottke’ye atıfta bulunan el yazısı notları bulunması, ürünün değerini daha da artırıyor.

APPLE-1’İN TARİHİ DEĞERİ

Apple-1, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilmesi dolayısıyla ve Apple’ın başlangıcını simgelemesi bakımından büyük bir öneme sahip. Günümüzde, bu bilgisayarlardan çalışan bir örneği bulmak son derece nadir. Bu nedenle, açık artırmada satışa sunulan Apple-1, hem bir teknoloji harikası hem de tarihi bir eser olarak büyük ilgi gördü.