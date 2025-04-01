Apple’ın Özellikleri Türkiye’de Hayat Kurtardı

Apple, son zamanlarda sunduğu bazı özelliklerle teknolojinin hayat kurtarma konusundaki önemini bir kez daha gösterdi. Daha önce ABD ve Avrupa’da yaşanan benzer olayların ardından, Türkiye’de de aynı tür bir olay meydana geldi. iPhone’un “otomatik kaza algılama ve acil yardım çağırma” özelliği sayesinde bir trafik kazasında mahsur kalan sürücünün hayatı kurtarıldı.

TEKNOLOJİNİN KURTARDIĞI HAYAT

Bu olay, sosyal medya üzerinden Fatih Aldemir isimli bir kullanıcı tarafından duyuruldu. Aldemir, eşinin geçirdiği trafik kazasının ardından, iPhone’un otomatik kaza algılama özelliğinin devreye girerek doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdiğini aktardı. Paylaşılan verilere göre, kazanın üzerinden sadece 10 dakika geçtikten sonra jandarma ve ambulans ekipleri olay yerine ulaştı. Aldemir, yaptığı paylaşımda “Dostlar eşim kaza yaptı teknoloji sağ olsun iPhone kaza geçirdiğini anlayıp 112’ye haber vermiş. 10 dakika içinde jandarma ambulans geldi. Çok şükür ki burnu bile kanamadı ama araçta sıkıştığı için tek başına çıkamadı” şeklinde ifade etti. Kazanın boyutunu göstermek amacıyla Aldemir, aracın takla attıktan sonra ters döndüğü ve vinçle düzeltilmiş ağır hasarlı fotoğrafını da paylaştı.

APPLE’IN HAYAT KURTARAN ÖZELLİKLERİ

Apple için bu durum yeni bir gelişme değil. iPhone ve Apple Watch gibi cihazlar, kullanıcılara sundukları hayat kurtarıcı özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu cihazlar, özellikle “otomatik kaza algılama” özelliği sayesinde, kullanıcı herhangi bir müdahalede bulunamazsa otomatik olarak acil durum çağrısı yapabiliyor. Cihazlar, sensörler yardımıyla kazanın şiddetini belirliyor ve kullanıcı bilincini kaybetmişse ya da hareket edemezse, hemen acil servislerle iletişim kuruyor. Bunun yanı sıra, Apple Watch gibi akıllı saatlerde yer alan EKG ve düşme algılama özellikleri de dünya genelinde pek çok kişinin hayatını kurtarmış durumda. Bu özellikler, kalp ritim bozukluklarını erken teşhis ederken, yaşlı kullanıcıların aniden düşmesi durumunda sağlık ekiplerine derhal ulaşmasını sağlıyor.

KAZA ALGILAMA ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Kaza algılama özelliğini açmak için Sağlık uygulamasını kullanmak oldukça etkili. Bunun için: -iPhone’un ana ekranından Sağlık uygulamasını açın. -Sağlık uygulamasında Profil sekmesine gidin (sağ alt köşede). -Acil Durum SOS bölümüne tıklayın. -Burada, “Kazayı Algılama” özelliğini açıp kapatabileceğiniz bir seçenek yer alıyor. Ayrıca Ayarlar menüsünden de kontrol edebilirsiniz: -Ayarlar > Acil Durum SOS bölümüne gidin. Kazayı Algılama özelliğini burada bulabilir, dilediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz.

OLAYLARA GÖRE TETİKLENME

Kaza Algılama özelliği, yalnızca araçta yüksek ivme, çarpma veya hız değişiklikleri gibi şiddetli olaylar tespit edildiğinde devreye giriyor. Acil Durum SOS etkin durumda olduğunda, iPhone bir kaza algıladığında sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Eğer bu aşamada yanıt alamazsa, hemen Acil Yardım çağrısı yapıyor.