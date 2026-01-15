Apple’ın Yapay Zeka Çipi 2026’da Seri Üretime Geçecek

apple-in-yapay-zeka-cipi-2026-da-seri-uretime-gececek

YAPAY ZEKADA YENİ ADIMLAR

Yapay zeka alanında son yıllarda yaşanan hızlı ilerlemeler, Apple’ın yatırımlarını artırmasına ve altyapı geliştirme çalışmalarına odaklanmasına yol açtı. Teknoji şirketinin, rekabetten geri kalmamak için bu yıl kendi geliştirdiği yapay zeka sunucu çipinin seri üretimine başlamayı planladığı bildiriliyor.

SERİ ÜRETİM 2026’DA BAŞLIYOR

Analist Ming-Chi Kuo’nun aktardığı bilgilere göre, Apple’ın geliştirdiği özel yapay zeka sunucu çipinin seri üretimine 2026 yılının ikinci yarısında geçileceği ifade ediliyor. Ayrıca, şirketin kendi veri merkezlerinin inşasına ve operasyonel faaliyetlerine 2027 yılında başlayacağı öngörülüyor. Bu zaman çizelgesi, Apple’ın 2027 yılı itibariyle cihaz içi yapay zeka talebinde önemli bir artış beklediğini gösteriyor.

KENDİ EKOSİSTEMİNE YENİ BİR DOKUNUŞ

Apple, iPhone ve diğer ürünlerinde kullanılan Apple Silicon işlemcilerindeki başarılı performansını sunucu alanına da taşımayı hedefleyerek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan M5 çipi, Vision Pro gibi cihazlara enerji sağlıyor. Yeni sunucu çipi hakkında henüz ayrıntılı teknik bilgilerin paylaşılmamış olması, bu stratejinin Apple’ın yapay zeka alanındaki becerilerini güçlendireceğini ve pazara etkili bir giriş yapacağını ortaya koyuyor.

