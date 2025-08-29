Apple’ın Yeni İPhone 17 Air Tanıtıldı

APPLE’IN YENİ İPHONE SERİSİ TANITILACAK

Apple, 9 Eylül’de düzenleyeceği geleneksel sonbahar etkinliğinde yeni iPhone serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte öne çıkacak modelin, şirketin şimdiye kadarki en ince telefonu olan iPhone 17 Air olması bekleniyor. Sızan bilgilere göre iPhone 17 Air, 6.6 inçlik ekranıyla iPhone 16 Plus’tan biraz daha küçük, ancak Pro modellerinden daha büyük olacak. En dikkat çekici özelliği ise inceliği olacak.

AĞIRLIK VE KALINLIK DETAYLARI

Cihazın kalınlığı 5,5 mm olarak öne çıkıyor. Bu, 8.25 mm kalınlığındaki iPhone 16 Pro’dan belirgin biçimde daha ince bir tasarım sunuyor. Ağırlığının yalnızca 145 gram olacağı tahmin ediliyor. Cihazın kenar çerçevelerinin daha da inceltileceği ve Dynamic Island tasarımında küçük değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor.

KAMERA VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

İncelik sağlamak amacıyla kamera kısmında bazı kısıtlamaların olabileceği belirtiliyor. Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Air’in yalnızca tek arka kamerayla geleceğini aktarıyor. Tüm iPhone 17 serisinde ise ön kameranın 24 megapiksele çıkarılması bekleniyor. Performans açısından, Air modelinin A19 ya da A19 Pro çipini barındırması ve 12 GB RAM ile gelmesi konuşuluyor. Bu, yapay zeka özelliklerinin daha verimli çalışmasını sağlayacak.

BATARYA VE YAZILIM GELİŞMELERİ

İnceliğe rağmen pil ömrünün düşmemesi amacıyla Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği öne sürülüyor. 2.800 mAh kapasiteli bu batarya, yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 15-20 oranında ekstra performans sağlanmasına olanak tanıyabilir. Ayrıca, iOS 26 ile birlikte gelecek Adaptive Power özelliği, enerji tüketimini kullanıma göre ayarlayarak pil ömrünü uzatacak. Dolaşıma giren bilgilere göre iPhone 17 Air; siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

FİYAT VE SATIŞ TARİHLERİ

Fiyat açısından beklentiler yaklaşık 900 dolar seviyesinde. Ancak gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikasıyla bu rakamın 1.100 doların üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Apple’ın yeni iPhone serisi, 9 Eylül’de tanıtılacak. Ön siparişlerin 12 Eylül’de başlaması ve cihazların bir hafta sonra kullanıcılarla buluşması bekleniyor.