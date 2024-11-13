Apple, iOS 18.2 ile Video Arayüzünü Düzeltti

APPLE’IN YENİ GÜNCELLEMESİ KULLANICI GERİ BİLDİRİMLERİYLE GELİYOR

Apple, iOS 18 ile birlikte Fotoğraflar uygulamasında köklü değişiklikler gerçekleştirmişti. Yapılan bu değişiklikler arasında video oynatma arayüzü, kullanıcılardan yoğun tepki aldı. Videolar, beyaz veya siyah kenarlıklarla gösteriliyor ve tam ekran moduna geçmek için ekstra bir dokunuş gerektiriyordu. Ancak Apple, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak iOS 18.2 güncellemesiyle bu durumu düzeltiyor.

IOS 18.2 BETA SÜRÜMÜNDE YENİ DÜZEN

iOS 18.2 beta sürümü, Fotoğraflar uygulamasının video oynatıcısında önemli bir düzeltme sunuyor. Artık videolar, otomatik olarak tam ekran modunda oynatılıyor. Güncellenen video oynatıcısı, yeni kaydırma çubuğu ve oynatma kontrollerini korurken, videoların etrafındaki rahatsız edici kenarlıklar kaldırıldı. Kullanıcılar, ekrana tek bir dokunuşla arayüz düğmelerini gizleyip gösterebiliyor. Önceki iOS 18 ile gelen video oynatma değişikliği, birçok kullanıcı tarafından eleştirilmişti. Apple’ın bu değişikliği geri alması, kullanıcı deneyimini iyileştirme konusundaki hassasiyetini ortaya koyuyor.

IOS 18.2 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eski video oynatıcı düzenine geri dönmek isteyen kullanıcılar için biraz daha beklemek gerekecek. Apple, kararlı iOS 18.2 güncellemesini aralık ayı başında yayınlamayı planlıyor.