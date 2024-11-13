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“Apple, iOS 18.2 ile Video Oynatmayı Geri Getirdi”

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APPLE’DAN FOTOĞRAFLAR UYGULAMASINA YENİLİKLER

Apple, iOS 18 ile birlikte Fotoğraflar uygulamasında köklü değişiklikler yapıyor. Bu değişiklikler arasında en çok eleştirilen konu video oynatma arayüzü oldu. Videolar, beyaz veya siyah kenarlarla gösteriliyor ve tam ekran moduna geçmek için ek bir dokunuş gerekiyor. Apple, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak iOS 18.2 güncellemesiyle bu durumu geri alıyor.

İOS 18.2 BETA SÜRÜMÜ İLE TAM EKRAN VİDEO GERİ DÖNÜYOR

iOS 18.2 beta sürümünde, Fotoğraflar uygulaması içerisindeki video oynatıcısında önemli bir iyileştirme yapıldı. Videolar artık otomatik olarak tam ekran modunda oynatılıyor. Güncellenen video oynatıcısı yeni kaydırma çubuğu ve oynatma kontrollerini koruyor, ancak videoların çevresindeki rahatsız edici kenarlıklar kaldırıldı. Artık ekrana tek bir dokunuşla arayüz düğmelerini gizlemek veya göstermek mümkün. iOS 18 ile gelen video oynatma değişikliği, birçok kullanıcı tarafından beğenilmeyerek eleştirilmişti. Apple’ın bu değişikliği geri alması, kullanıcı deneyimini iyileştirme konusundaki hassasiyetini gösteriyor.

İOS 18.2 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Eski video oynatıcı düzenine geri dönmek isteyen kullanıcılar, biraz daha beklemek zorunda kalacak. Apple’ın kararlı iOS 18.2 güncellemesinin, aralık ayı başında yayınlanması bekleniyor.

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