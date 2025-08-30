Apple, iPhone 17 Air’ı Tanıtacak

YENİ IPHONE 17 AIR TANITILIYOR

Apple, 9 Eylül tarihinde gerçekleştireceği geleneksel sonbahar etkinliği ile yeni iPhone serisini duyurmaya hazırlanıyor. Etkinlikte en çok merak edilen modelin, şirketin bugüne kadarki en ince telefonu olma özelliği taşıyan iPhone 17 Air olduğu ifade ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 17 Air, 6.6 inçlik ekranıyla iPhone 16 Plus’tan biraz daha küçük, ancak Pro modellerinden daha büyük olacak. En dikkat çekici özelliği ise ince yapısı.

İNCELİK VE AĞIRLIK

Bloomberg’e göre, cihazın kalınlığı yalnızca 5.5 mm olarak belirleniyor. Bu özellik, 8.25 mm kalınlığındaki iPhone 16 Pro ile karşılaştırıldığında dikkat çekici bir incelik sağlıyor. Cihazın ağırlığının da sadece 145 gram olması ön görülüyor. Ayrıca, cihazın kenar çerçevelerinin daha ince hale geleceği ve Dynamic Island tasarımında küçük değişikliklerle güncelleneceği bildiriliyor.

KAMERA VE PERFORMANS

İnceliği sağlamak amacıyla kamera özelliklerinde bazı kısıtlamalar yapılabileceği düşünülüyor. Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 17 Air’in yalnızca tek arka kameraya sahip olacağını öne sürüyor. Bununla birlikte, tüm iPhone 17 serisindeki ön kameranın 24 megapiksele yükselmesi bekleniyor. Performans yanı ise Air modelinin A19 ya da A19 Pro çipini kullanacağı ve 12 GB RAM ile donatılacağı konuşuluyor. Bu durum, yapay zeka özelliklerinin daha verimli çalışmasına olanak tanıyacak.

PİL ÖMRÜ VE YAZILIM

Inceliğine rağmen, pil ömrünün azalmaması amacıyla Apple’ın yeni silikon-anot batarya teknolojisini kullanabileceği belirtiliyor. 2.800 mAh kapasiteye sahip bu batarya, yüksek yoğunluk sayesinde yüzde 15-20 arasında ekstra bir performans sunmayı vaat ediyor. Ek olarak, iOS 26 ile birlikte gelecek Adaptive Power özelliği, kullanım durumuna göre enerji tüketimini ayarlayarak pil ömrünü uzatacak. İddialara göre iPhone 17 Air, siyah, mavi-gri, açık altın ve gümüş renkte piyasaya sürülecek. Fiyat beklentisi ise yaklaşık 900 dolar düzeyinde. Ancak gümrük vergileri ve Apple’ın genel fiyat politikası nedeniyle bu fiyatın 1.100 doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Apple’ın yeni iPhone serisi, 9 Eylül’de tanıtılacak. Ön siparişlerin 12 Eylül’de başlayacağı, cihazların ise bir hafta sonra kullanıcılara ulaşması bekleniyor.