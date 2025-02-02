Apple iPhone 17 Tasarımında Büyük Yenilikler Yapıyor

APPLE’IN YENİ İPHONE 17 MODELLERİ İÇİN HAZIRLIKLARI

Apple, akıllı telefon denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olarak, şu günlerde iPhone 17 için çalışmalara başladı. iPhone 17 ile birlikte nelerin değişeceğine dair meraklar artıyor. Uzun zamandır tasarım tarafında büyük değişiklikler yapmayan Apple, özellikle iPhone 15 ve iPhone 16 modelleri arasında neredeyse hiçbir fark olmaması nedeniyle kullanıcı hayal kırıklıklarını yaşamıştı.

YENİ TASARIM AÇIKLAMALARI

Apple, iPhone 17 ile tasarımda önemli değişiklikler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Cupertino merkezli firmanın tasarım ekibi, “büyük sürprizlere hazır olun” şeklinde bir duyuru yaptı. Bu tür açıklamalar, Apple söz konusu olduğunda çeşitli soru işaretleri doğurabiliyor. Kısa vadede en net bilgilerden biri, Apple’ın yeni modelde yatay kamera düzenlemesine geçeceği. Ayrıca, iPhone 16 serisinde bulunan Capture tuşunun iPhone 17’de kaldırılacağına dair bazı söylentiler de dolaşıyor. Ancak bu konuda kesin bir bilgi vermek şu an için pek mümkün görünmüyor.