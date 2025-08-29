Apple, IPhone 17’yi Tanıttı

APPLE, YENİ MODELİ İLE TEKNOLOJİ GÜNDEMİNDE

Akıllı telefon pazarında dikkat çeken her adımını atan Apple, 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapmayı planlıyor. Henüz tanıtılmamış olmasına rağmen, iPhone 17 modeli teknoloji gündeminin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Tasarımındaki yenilikler ve beklenen teknik özellikler ile dikkat çeken bu model, hem kullanıcılar hem de uzmanlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. iPhone 17 hakkında tüm detaylar haberimizin devamında mevcut.

YENİ İPHONE 17 TANITILDI

Teknoloji tutkunlarının beklediği an nihayet gerçekleşti. Apple, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 9 Eylül lansmanında yeni nesil akıllı telefonu iPhone 17’yi tanıttı. Yenilikçi tasarımı, güçlü performansı ve devrim niteliğindeki özellikleriyle iPhone 17, mobil teknoloji alanında çığır açan bir ürün olarak öne çıkıyor. Bu yeni model, teknoloji dünyasında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

ÖN SİPARİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Uzun zamandır merakla beklenen iPhone 17’nin ön sipariş dönemi 12 Eylül’de başlayacak. Teknoloji meraklıları bu tarihten itibaren yeni modelin ilk kullanıcısı olabilmek adına siparişlerini vermeye başlayacaklar. Apple’ın büyük bir heyecanla beklenen bu yeni modeli, 19 Eylül itibarıyla dünya genelinde satışa sunulacak. Ön sipariş döneminin ardından, teknoloji severler bu tarihten itibaren hem fiziksel mağazalarda hem de online satış platformlarında yeni iPhone’u satın alma fırsatı bulacak.

TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞ YAPACAK

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17, Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Global satışların hemen ardından, Eylül sonu ile Ekim başı arasındaki süreçte Türkiye’deki teknoloji mağazaları ve online satış kanallarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Gelişmiş teknolojik özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla iPhone 17’nin, Türkiye’de büyük bir ilgi göreceği öngörülüyor.

FİYATLANDIRMA BEKLENTİLERİ

Apple’ın yeni modeli iPhone 17’nin fiyatları, teknoloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Modelin özelliklerine ve depolama kapasitesine göre farklı fiyatlandırmaların olabileceği düşünülüyor. Genel beklentiler, iPhone 17’nin başlangıç fiyatının önceki modellere kıyasla rekabetçi ve piyasaya uygun seviyelerde olacağı yönünde. Kesin fiyatların ise Apple tarafından satış öncesinde resmi olarak açıklanması planlanıyor; uzmanlar, cihazın premium segmentte konumlanacağını öngörüyor.