Apple iPhone 18 İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Teknoloji şirketi Apple’ın, merakla beklenen iPhone 18 serisi için hazırlıkların başladığı ve üretim hatlarında ilk deneme aşamalarını gerçekleştirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Asya kaynaklarına dayanan haberlere göre, şirketin makine kalibrasyonları ve kalite süreçlerini test etmeye başladığı bildiriliyor.

SERİ ÜRETİM TARİHİ ŞAŞIRTIYOR

Sızıntı kaynakları, seri üretimin Şubat 2026’daki Çin Yeni Yılı’ndan hemen önce başlayabileceğini ifade ediyor. Apple’ın tarihsel olarak üretime daha geç tarihlerde geçmesi bilinse de, bu erken hareketin sebebi olarak yeni tasarımın önceki nesillerle benzerlik göstermesi gösteriliyor. Teknik detaylarda, ekran altına entegre yüz tanıma sistemi ve ön kamera yapısında değişiklikler olabileceği öne sürülüyor. Bununla birlikte, yeni işlemcilerin 2026’nın ikinci yarısına kadar hazır olmayabileceği, dolayısıyla bileşen üretiminin kademeli olarak ilerleyeceği belirtiliyor.

KATLANABİLİR İPHONE SÜRPRİZİ GÜNDEMDE

Apple’ın 2026 stratejisi içinde üst düzey model sayısının azaltılabileceği ve seriye katlanabilir bir iPhone modelinin eklenebileceği de duyumlar arasında. Henüz resmi bir onay bulunmamakla birlikte, bu alışılmadık erken hareketlerin, tedarik zincirinde önemli bir stratejik hazırlığı işaret ettiği ifade ediliyor.

