Apple, Komisyon Almayacak: Ödeme Serbest

ABD’DE TARİHİ BİR KARAR

ABD mahkemesi, teknoloji devi Apple’ı sarsacak önemli bir karara imza attı. Apple, bundan sonra App Store dışında gerçekleştirilen satışlardan komisyon alamayacak. Üstelik, alternatif ödeme yöntemlerini kullanıcılara engellemeyi amaçlayan bildirim ekranlarını da tamamen kaldırmak zorunda kalacak. Bu devrim niteliğindeki karar, Apple’ın uzun süredir eleştirilen uygulama içi satın alma politikalarına büyük bir darbe vuruyor. Mahkeme, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı %27’lik komisyonu “hukuka aykırı” olarak değerlendirdi. Gölgedeki baskı, görünüşte geliştiricilere seçenek sunduğunu iddia etmesine rağmen, yüksek komisyon oranlarıyla ortaya çıktı.

REKABETİ ENGELLEYEN POLİTİKA

Kararda, Apple’ın uygulamalarıyla rekabeti engellediği net bir şekilde belirtildi. Uygulama geliştiriciler için yeni bir dönem başlarken, teknoloji dünyası bu kararın uluslararası düzeydeki yansımalarını heyecanla bekliyor. Alınan bu kararla Apple, alternatif ödeme sistemlerine yönlendiren geliştiricilere engel olma yetkisini kaybediyor. Ayrıca, kullanıcıları bu yönlendirmeleri engellemek amacıyla oluşturduğu “güvenlik” ve “uyarı” ekranları da artık bulunmayacak. Bu değişiklikle birlikte, kullanıcılar daha özgür bir şekilde App Store dışındaki ödeme seçeneklerini tercih edebiliyor.