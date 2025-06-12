Apple, Ödeme Sistemleri Değişiyor!

MAHKEME KARARI TEKNOLOJİ DEVİNİ SARSACAK

ABD’de bir mahkeme, teknoloji devi Apple için çarpıcı bir karar aldı. Artık Apple, App Store dışında gerçekleştirilen ödeme sistemlerinden komisyon almayacak. Bunun yanında, kullanıcıları alternatif yöntemlerden caydırmak amaçlı gösterdiği uyarı ekranlarını tamamen kaldırmak zorunda kalacak. Bu karar, Apple’ın uzun zamandır eleştirilen uygulama içi satın alma politikalarına büyük bir darbe vuruyor. Mahkeme, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı %27’lik komisyonu “hukuka aykırı” olarak değerlendirdi. Her ne kadar geliştiricilere seçenek sunuyor gibi görünse de, aslında yüksek komisyon oranlarıyla baskı kurduğu ortaya çıktı. Kararda, Apple’ın bu yaklaşımıyla rekabeti engellediği net bir şekilde ifade edildi.

KULLANICILARDA YENİ BİR ÖZGÜRLÜK DÖNEMİ BAŞLADI

Bu kararın alınmasıyla birlikte, Apple kullanıcıları alternatif ödeme sistemlerine yönlendiren geliştiricilere herhangi bir engel koyamayacak. Ayrıca, daha önce koyduğu “güvenlik” ya da “uyarı” ekranları da kaldırılacak. Böylece kullanıcılar, App Store dışındaki ödeme seçeneklerini daha rahat bir şekilde seçebilir hale gelecek. Uygulama geliştiriciler için yeni bir dönemin kapıları aralanırken, teknoloji dünyası bu kararla birlikte meydana gelecek küresel etkileri heyecanla bekliyor.