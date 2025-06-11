Apple Ödeme Sistemlerinde Değişiklikler Yapacak

ABD’DE TEKNOLOJİ DEVİNE ŞOK KARAR

ABD’de mahkeme, Apple’ın App Store dışındaki ödeme sistemlerinden komisyon almasını yasaklayan önemli bir karar verdi. Artık Apple, alternatif ödeme yöntemlerinden yapılan satışlardan herhangi bir komisyon elde edemeyecek. Ayrıca, kullanıcıları bu alternatif yöntemlere yönlendiren geliştiriciler için engelleyici uyarı ekranlarının da tamamen kaldırılması gerekecek. Bu adım, Apple’ın uzun zamandır eleştirilen uygulama içi satın alma stratejilerine büyük bir darbe indirdi.

REKABETİ ENGELLEYEN POLİTİKA

Mahkeme, Apple’ın üçüncü taraf ödeme sistemlerinden aldığı %27 komisyonun “hukuka aykırı” olduğunu belirtti. Geliştiricilere seçenek sunuyormuş gibi görünmesine rağmen, arka planda yüksek komisyon oranlarıyla baskı yaptığı tespit edildi. Kararda, Apple’ın bu davranışının rekabeti engellediği açıkça vurgulandı. Böylece uygulama geliştiricileri için yeni bir dönemin açılmasıyla birlikte, teknoloji dünyası bu kararın küresel yansımalarını dikkatle izliyor.

KULLANICILARA DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK

Bu karar sonucunda Apple, kullanıcıları alternatif ödeme sayfalarına yönlendirmekte isteyen geliştiricilere karşı artık engel olamayacak. Ayrıca, koyduğu “güvenlik” veya “uyarı” ekranlarını kaldırmak zorunda kalacak. Kullanıcılar, App Store dışındaki ödeme seçeneklerini daha özgür bir şekilde tercih edebilecek. Bu değişiklik, dijital içerik pazarı için devrim niteliğinde bir adım olabiliyor.