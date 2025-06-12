Apple, Yapay Zeka Desteğiyle Siri’yi Erteledi

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YENİ SİRİ’DE ERTELEME NEDENLERİ AÇIKLANDI

Apple, 2024 yılında üretken yapay zeka desteği ile tamamen yenilenecek olan Siri asistanında gecikmenin nedenini bildirdi. Şirketin yazılım bölümü başkanı Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, Wall Street Journal’a verdikleri röportajda bu konu hakkında açık ve net bilgiler paylaştı.

APPLE STANDARDINA ULAŞAMADI

Craig Federighi, yapay zekalı Siri’nin ertelendiğini doğrulayarak, gecikmenin sebebini “bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış olması” olarak ifade etti. Greg Joswiak ise, Apple’ın kalite standartlarına ulaşmayan bir ürünü piyasaya sürerek kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratmak istemediklerini belirtti. Bu nedenle, Siri üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiği için erteleme kararı aldıklarını aktardı.

HIZLI GELİŞİM SÜRECİ YETERSİZ KALDI

Federighi, Apple’ın yeterli kaynaklara sahip olmasına rağmen Siri’yi istenen seviyeye getirememe nedeninin otomasyon alanındaki eksiklikler olduğunu belirtti. En iyi ürünü ortaya çıkarmak için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Apple’ın hedefi, kullanıcıyı tanıyan, ekran farkındalığı olan ve insan gibi sohbet edebilen bir yapay zeka asistanı geliştirmek. Yenilenen yapay zekalı Siri’nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hala belirsiz bir durumda kalıyor. Apple’ın bu iddialı hedeflerine ulaşacak mı ve kullanıcı beklentilerini karşılayabilecek mi zamanla ortaya çıkacak.

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