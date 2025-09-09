Apple, Yeni İphone 17’yi Tanıtacak

Apple, teknoloji dünyasında yeniden büyük bir heyecan yaratmayı bekliyor. Merakla beklenen iPhone 17 serisi, her yıl olduğu gibi bu sene de Eylül ayında tanıtılacak. Peki, iPhone 17’nin tanıtım tarihi ne zaman? Fiyatları ve özellikleri neler? Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisinin resmi tanıtımı, 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleşecek “Awe Dropping” etkinliğiyle yapılacak. Tanıtımın ardından, Apple’ın geleneksel takvimine göre iPhone 17’nin satış tarihi 19 Eylül 2025 Cuma olarak belirleniyor.

yeni iPhone satış süreci

Apple, her yıl yeni modellerini tanıttıktan sonra yaklaşık bir hafta içinde dünya genelinde satışa sunuyor. iPhone 17 serisinin de bu geleneği takip edeceği ve 19 Eylül’de mağazalarda olacağı öngörülüyor. Ancak Türkiye pazarında, dağıtım süreçleri dolayısıyla birkaç gün gecikme yaşanabilir. Tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de stok durumu. Özellikle Pro ve Pro Max modellerinin yüksek talep görmesi, ilk günlerde sınırlı sayıda cihazın bulunabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle ön sipariş sürecini kaçırmamak önemli bir konu.

büyük etkinlik detayı

Apple, 2025 yılındaki en büyük lansman toplamını 9 Eylül Salı günü yapacak. Etkinlik Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak ve Apple Park’taki Steve Jobs Theater’dan canlı olarak yayınlanacak. “Awe Dropping” isimli etkinlikte iPhone 17’ye ek olarak Apple Watch Series 11 ve AirPods Pro 3 gibi ürünlerin tanıtılması da bekleniyor. iPhone 17’nin tanıtımı, Apple’ın her Eylül ayında düzenlediği etkinliklerin bir parçası. Bu tarih, hem teknoloji medyası hem de kullanıcılar açısından yılın en önemli günleri arasında yer alıyor. Lansmanın ardından cihazların tüm teknik detayları, çıkış tarihi ve fiyat bilgileri netleşecek. Apple’ın etkinlikleri, YouTube, Apple TV uygulaması ve resmi Apple web sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

ön sipariş süreci

Evet, iPhone 17’nin ön sipariş tarihi büyük oranda belirlenmiş durumda. Tanıtımın ardından, 12 Eylül 2025 Cuma itibarıyla ön siparişlerin alınması bekleniyor. Apple’ın önceki lansman takvimlerine bakıldığında, yeni cihazların genellikle tanıtımdan 2-3 gün sonra ön siparişe açıldığı görülüyor. Ön sipariş dönemi, özellikle Pro ve Pro Max modelleri için büyük önem taşıyor. İlk günlerde yaşanan yoğun talep, bazı modellerin dakikalar içinde tükeneceği anlamına geliyor. Bu nedenle iPhone 17 almayı planlayan kullanıcıların ön sipariş sürecine hazırlıklı olması ve istedikleri model, renk ve depolama seçeneklerini erkenden belirlemeleri tavsiye ediliyor. Ön siparişler, Apple’ın resmi sitesi, Apple Store uygulaması ve yetkili satıcılar üzerinden verilebilecek. Türkiye’de de aynı tarihte siparişlerin açılması bekleniyor; ancak teslimat sürelerinde birkaç günlük farklılıklar yaşanabilir.

özellikler ve fiyatlandırma

iPhone 17 serisi, bugüne kadar üretilmiş en gelişmiş telefon serisi olma iddiasını taşıyor. Hem donanım hem de yazılım alanındaki önemli yenilikler ile dört farklı model ile kullanıcıları karşılayacak: iPhone 17 ve iPhone 17 Air. iPhone 17 Air, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone olarak tanıtılabilir. Ultra ince gövdesi ile dikkat çeken bu model, Plus serisinin yerini alacak gibi görünüyor. Kablosuz kullanım odaklı olan bu cihazda, neredeyse tüm bağlantılar MagSafe üzerinden sağlanıyor.

Pro ve Pro Max modelleri, içerik oluşturan ve mobilde profesyonel işlemler yapan kullanıcılara özel olarak tasarlandı. Yeni işlemci mimarisi, kamera iyileştirmeleri ve yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çekecek. Ayrıca Pro Max modelinde 5000 mAh batarya ile uzun pil ömrü sunulacak. iPhone 17 serisinin fiyatları, Apple’ın segmentasyon stratejisini net bir şekilde yansıtıyor. Her kullanıcı tipine hitap eden farklı fiyat aralıkları mevcut. Amerika’da açıklanması beklenen başlangıç fiyatları şöyle: Bu fiyatlar sadece Apple’ın ABD mağazaları için geçerli. Türkiye’de satılacak iPhone 17 modellerinin ise vergi, döviz kuru ve ek maliyetler dolayısıyla çok daha yüksek fiyatlarla raflarda yer bulması bekleniyor. Özellikle Pro Max modelinin Türkiye fiyatı, 80.000 TL’nin üzerine çıkabilir. Apple’ın fiyat politikasında bazı değişiklikler olabileceğini unutmamak gerekir. Özellikle bazı pazarlarda özel kampanyalar ve lansman fırsatları sunulabileceği için, tüketicilerin hem resmi Apple mağazalarını hem de operatörlerin, teknoloji marketlerinin kampanyalarını takip etmesi önemli.