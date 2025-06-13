Apple, Yenilenen Siri’nin Gecikme Nedenini Açıkladı

YENİLENEN SİRİ’NİN ERTELENME NEDENİ

Apple, 2024’te yapay zeka desteğiyle önemli bir revizyona gideceği Siri asistanının ertelenme nedenini açıkladı. Şirketin yazılım bölümünün başkanı Craig Federighi ve pazarlama yöneticisi Greg Joswiak, Wall Street Journal ile yaptıkları röportajda konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

GÜVENİLİRLİK STANDARTLARI

Craig Federighi, yenilenen yapay zekalı Siri’nin ertelendiğini doğruladı. Gecikmenin nedenini ise, ürünün “bir Apple ürünü olacak kadar güvenilir bir seviyeye ulaşmamış olması” olarak gösterdi. Joswiak ise, Apple’ın kalite standartlarına ulaşmayan bir ürünü piyasaya sürerek müşterileri hayal kırıklığına uğratmak istemediğini belirtti. Bu sebeple, Siri üzerinde daha fazla çalışmaları gerektiği için erteleme kararı aldıklarını ifade etti.

SİSTEMDEKİ ZORLUKLAR

Siri’nin istenen seviyeye ulaştırılamama nedenine dair soruları yanıtlayan Federighi, otomasyon konusunda henüz kimsenin mükemmel bir noktaya gelemediğini vurguladı. En iyi ürünü ortaya çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını aktardı. Apple’ın amacı, kullanıcıyı tanıyan, ekran farkındalığı olan ve insan gibi sohbet edebilen bir yapay zeka asistanı geliştirmek olarak belirlendi. Yenilenen yapay zekalı Siri’nin ne zaman kullanıma sunulacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. Apple’ın bu iddialı hedefe ulaşıp ulaşamayacağı ve kullanıcıların beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı ise zamanla netlik kazanacak.