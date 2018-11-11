Apple’dan bir zam daha!

Apple, milyonlarca iCloud kullanıcısını üzecek bir zam haberiyle gündeme geldi. Abonelerine gönderdiği mail ile Aralık ayından itibaren iCloud depolama ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Apple’ın iCloud depolama ücretlerine uyguladığı yeni zamlarla birlikte yeni fiyatlar şu şekilde oldu:

Daha önce,

3,99 TL olan 50 GB’lik alan 6,49 TL,

11,99 TL’lik 200 GB alan 19,99 TL

39,99 TL olan 2 TB’lik alan 64,99 TL’ye yükseltildi.

Apple, yeni iCloud zamlarını kullanıcılarına şöyle duyurdu:

Aralık ayından itibaren iCloud saklama alanı planınızın fiyatı değişecek. Aylık 3,99 TL olan 50 GB planınızın fiyatı aylık 6,49 TL olacak. Planınız otomatik olarak bu fiyattan yenilenecek.

Zamlarla ilgili olarak elektronik hizmetlere gelen yeni vergileri bahane eden Apple, milyonlarca kullanıcısını zor durumda bırakacak gibi duruyor.