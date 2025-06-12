APT’nin Kilidi 12 Haziran Açılacak.

APT KİTLERİ AÇILIYOR

Toplam 11,31 milyon APT’nin kilidi, 12 Haziran Perşembe günü açılacak. Değeri yaklaşık 59 milyon dolar olarak belirlenen token’ların 3,21 milyonu topluluğa, 3,96 milyonu temel katkıcılara, 1,33 milyonu Aptos Vakfı’na ve 2,81 milyonu yatırımcılara tahsis edilecek. APT arzının yüzde 43,5’i hâlâ kilitli durumda. Geçmiş veriler, bu tür açılımların fiyat üzerindeki etkisinin tutarlı olmadığını gösteriyor.

FİYAT HAREKETLERİ

Nisan ayında token fiyatı yüzde 3,6 artarken, mayıs ayındaki benzer bir açılım yüzde 7,8’lik düşüşle sonuçlandı. Bu durum, kilit açılımlarının tek başına fiyat yönü için belirleyici olmadığını ortaya koyuyor. Ancak APT tarafında yükseliş eğiliminde önemli bir güçlenme görülüyor. Ortalama Yön Endeksi (ADX), yalnızca bir günde 17’den 29,53’e yükselerek trend gücünün arttığını gösteriyor.

TEKNİK GÖSTERGELERDEKİ EĞİLİMLER

Yönlü hareket göstergelerine bakıldığında, artı DMI (DI+) 27,32’ye gerilerken, eksi DMI (DI–) 8,52’ye kadar düştü. Bu iki gösterge arasındaki fark, yükseliş ivmesinin sürdüğünü gösteriyor. Ichimoku bulutu da olumlu bir tablo çiziyor; fiyatının bulutun üzerinde seyretmesi, yükseliş trendini destekleyen bir sinyal olarak yorumlanıyor. Tenkan-sen’in Kijun-sen’in üzerinde kalması ve Chikou Span’ın hem fiyat hem de bulut üzerinde yer alması, yükseliş beklentisini güçlendiriyor.

GOLDEN CROSS FORMASYONU

APT’nin üstel hareketli ortalamalarında (EMA) oluşmakta olan “golden cross” formasyonu dikkat çekiyor. Bu durum, kısa vadeli ortalamaların uzun vadeli ortalamaların üzerine çıkmasıyla gerçekleşiyor ve genellikle güçlü bir yükselişin habercisi olarak kabul ediliyor. Eğer APT mevcut yükseliş trendini sürdürürse, bir sonraki direnç seviyesini test edebilir. Ancak 5 dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin altında kalınması hâlinde fiyat önce 4,83 dolara, ardından 4,44 dolara kadar gerileyebilir.

Kilit açılımının ardından fiyatın hangi yöne hareket edeceği belirsizliğini korurken, teknik göstergeler şimdilik pozitif yönde sinyaller veriyor. “Golden cross” formasyonunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise kısa vadeli görünüm açısından belirleyici olacak.