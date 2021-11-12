Ara tatil bugün başlıyor

Ara tatil için son ders zili bugün çalacak.

Öğrenci ve veliler ara tatil heyecanı yaşıyor. Bugün 18 milyon öğrenci ara tatile girecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım’da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatiline bugün çalan son ders ziliyle başlayacak.

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021’de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek. Öğrenciler 22 Kasım’da tekrar sıralarına oturacak.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.