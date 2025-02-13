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Araba Almanya’da Kalabalığa Daldı: Yaralılar Var

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Polis olayı doğruladı, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde olay yerinde yoğun bir kalabalık yer aldığı görüldü. BR 24, olay bölgesine polis ve acil sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini, yaralıların durumu hakkında henüz bir bilgi verilmediğini bildirdi. Yayın organına bilgi veren görgü tanıkları, aracın kalabalığın arasına kasten daldığını ve bu sırada bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.

GÖRÜŞMELERIN DETAYLARI BELİRSİZ

Sosyal medya üzerinde paylaşılan bilgilerin yanı sıra, bir görgü tanığı yaşananları şu şekilde aktardı: “Münih’te bir olay yaşandı, bir araba gösteriye daldı. Yerde bir kişi yatıyor ve bir genç adam polis tarafından götürüldü. İnsanlar yerlerde oturarak ağlıyor ve titriyor. Ayrıntılar henüz net değil.”

Metin, olayın vahameti ve yaşanan kargaşa ile ilgili izlenimleri yansıtıyor. Olayın detayları netleşene kadar halkın güvenliğinin sağlanması gereken bir konu olduğu vurgulanıyor.

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