Araban’da 2025 Pamuk Ekimi Başladı

PAMUK EKİMİ BAŞLADI

Gaziantep’in Araban ilçesinde 2025 yılı pamuk ekimlerine start verildi. Bölgedeki binlerce tarım işçisine iş fırsatı sunarak hem yerel hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Araban pamuk ekimi başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, bu yıl ekimi yapılan pamukla ilgili olarak, “Araban Ovası’nda ekimine başlanan 2025 yılı birinci ürün pamuk ekimi için çiftçilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne 11 bin 350 dönüm pamuk ekimi için beyanda bulundu. Bu yılın pamuk ekiminin üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını ve doğal afetsiz bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum” şeklinde bilgi verdi.

ÜRETİCİLERDEN BELİRTMELER

Araban Körhacıobası Mahallesi’nde pamuk üretimi yapan Yusuf Karataş, 32 yıldır bu bölgede faaliyet gösterdiğini açıkladı. Bu yıl 250 dönüm arazide ortaklaşa pamuk ekimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Pamuk ekimi, bölgedeki tarım ekonomisinin belkemiğini oluşturuyor ve üreticiler bu süreçte umutlarını yeniden yeşertiyor.