Araban’da Anız Yangını 100 Dönüm Zarar

ANIZ YANGINI GAZİANTEP’TE YÜZ DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Gaziantep’in Araban ilçesinde, tarım arazisinde meydana gelen anız yangınında, 100 dönümlük bir alan etkileniyor. Öğleden sonra saatlerinde Köklüce Mahallesi’nde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktığı belirtilen yangına, rüzgar da eklenince alevler hızla yayıldı.

ÇİFTÇİLER VE İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bölgedeki çiftçilerin yaptığı ihbar sonrasında çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Çiftçiler, traktörleriyle araziyi sürerek yangının daha fazla yayılmasını önlemeye çalıştı. Hasadı tamamlanmış tarlaların da bulunduğu birçok dönüm arazi yangından etkilendi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren bir çaba ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürüldükten sonra ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni üzerinde araştırmalar sürüyor.