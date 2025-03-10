Araban’da Badem Ağaçları Çiçek Açtı

MEYVE VE BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI

Gaziantep’in Araban ilçesinde meyve ve badem ağaçları muazzam bir çiçek açma sürecine girdi. Araban Ovası ve kırsalında, meyve ve badem ağaçlarının dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, çevreye güzel manzaralar sunuyor. Ülkenin bazı yerlerinde yaşanan don olaylarına rağmen, Araban Ovası ve etrafındaki dağlık bölgelerde bulunan bu ağaçlar, “yalancı bahar” dönemini yaşarak rengarenk çiçeklerle dolup taşıyor. Çiçeklenen ağaçların etrafında bal arılarının yoğun bir şekilde yer aldığı gözlemlendi. Bu durum, doğada hoş bir atmosfer oluştururken, ortaya kartpostal niteliğinde manzaralar çıkıyor.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Bazı bölgelerde yaşanan donlarda tarım alanları etkilenirken, ilçede yağışsız geçen kış mevsimiyle birlikte Araban Ovası’nda üreticilerimiz sarımsak ve buğday ekili alanlarda yağmurlama sulama yaparken meyve ve badem ağaçlarının çiçeklerle dolması ve önümüzdeki günlerde de badem çağlalarının erkenci olarak yetişmesini bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildiren Altun, bu durumun ilçede bahar havasının hakim olmasına yol açtığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ile birlikte, ilçe halkı dışarıda yürüyüş yaparak ve mesire alanlarında piknik yaparak baharın tadını çıkarıyor. Kuşların cıvıltısı ve arıların çiçeklere konması, baharın gelmiş olduğunu gösteriyor.