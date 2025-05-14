Araban’da Çiftçiler Günü Kutlandı

14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ KUTLAMALARI

Gaziantep’in Araban ilçesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü sarımsak tarlasında kutladı. Bu özel gün dolayısıyla Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun tarafından bir kutlama etkinliği organize edildi. Etkinliğe katılan Kaymakam İşçimen, Arabanlı sarımsak üreticileri ve tarım işçileriyle bir araya gelip çiftçilerin bu özel gününü kutladı. Kaymakam İşçimen, sarımsak üreticilerinden Araban Sarımsağı’nın üretimi hakkında bilgi alırken, Hasan Altun’dan Araban Ovası’nda sarımsağın ekimi, sulanması, bakımı ve hasat dönemleri hakkında detaylar öğrendi.

ARABANLI ÇİFTÇİLERİN EMEĞİ

Kaymakam Özgür İşçimen, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde Arabanlı çiftçilerin emeklerinin kutsal olduğunu belirtti. “Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran Arabanlı çiftçilerimizin emeği kutsaldır,” ifadesini kullanan İşçimen, son yıllarda Araban Ovası’nda tarım alanında başarılı çalışmalar yürüten çiftçilerin önemli bir büyüme gösterdiğini vurguladı. Tarım ve hayvancılığı geliştiren çiftçilerin yaşam şartlarının yükseltilmesinin ve ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılmasının kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. İşçimen, ilçenin kalkınmasında çiftçilerin rolünü öne çıkararak, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, emekleriyle bize zenginlikler kazandıran çiftçilerimize esenlikler diliyorum,” dedi.

HASAN ALTUN’DAN TEMENNİLER

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise, Arabanlı çiftçilerin verimli topraklarda ürettikleri tarım ürünlerinin önemine değindi. Altun, “Arabanlı çiftçilerimiz Araban Ovası’nın verimli topraklarında ürettikleri ürünler ile ilçemiz, bölgemiz ve ülkemizin ekonomisine önemli katkı sunuyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor ve tüm çiftçilerimize bol ve bereketli hasatlar diliyorum,” şeklinde konuştu.

GAZİANTEP’TE TARIMIN ÖNEMİ

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinlikleri, Gaziantep’in tarım potansiyelini ve bölgedeki çiftçilerin çalışkanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Arabanlı çiftçiler, bu tür organizasyonlarla desteklenirken, tarım emekçilerinin de motivasyonları artmış oldu.