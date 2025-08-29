Haberler

Araban’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

GAZİANTEP’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Gaziantep’in Araban ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir kişi gözaltına alındı. Araban İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ekipler, uyuşturucu maddeye yönelik yaptığı operasyonda suçüstü yakalama gerçekleştirdi.

YASADIŞI MADDELER VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sırasında yapılan aramalar sonucunda ruhsatsız bir tabanca, 12 fişek, 2 şarjör, bir hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatılıyor.

Diyarbakır’da Trafik Kazası Olmuştu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki Kübra Sofioğlu'nun ölümüne yol açan trafik kazasında ehliyetsiz sürücü C.G. için 3 ila 9 yıl hapis cezası isteniyor.
Aydın’da Tarla Günü Kutlandı

Germencik'te gerçekleştirilen Tarla Günü'nde, yüksek verim ve dayanıklılığı ile dikkat çeken sorgum sudan otu melezi hasat edildi. 190 üreticiye tohum dağıtımı yapıldı.

