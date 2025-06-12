Araban’da Yangın Buğday Alanını Yaktı

YANGIN BUCULDA BİR ALANDA ÇIKTI

Gaziantep’in Araban ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen yangın, buğday ekili bir alanda ortaya çıktı. Yangına ekipler ve vatandaşların müdahalesi sayesinde müdahale edildi. Yangın sonucunda 15 dönümlük buğday ekili alan tamamen kül oldu.

VATANDAŞLAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Edinilen bilgilere göre, yangın Araban Ovası Aşağı Yufkalı ve Aşağı Karavaiz mahalleleri arasındaki ekili alanda patlak verdi. Bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine iletti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda Arabanlı çiftçilerden Hayri Yıldırım’a ait, hasada hazır makarnalık sert durum buğdayı yandı ve 15 dönüm alan kül oldu.

ÇİFTÇİLERİN EMEĞİ YİTİP GİDİYOR

Yangınla ilgili bir açıklama yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “İki gündür Araban Ovası’nda çiftçilerimiz yüksek maliyetler ve binbir emekle yetiştirdiği hububat ekili alanlar art arda yanıyor, çıkan yangınlarda çiftçilerimizin bir yıllık emeği bir anda yanıp yok oluyor” dedi. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.