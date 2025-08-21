Haberler

Araban Kaymakamlığı, 1.500 Aileye Yardım Yapacak

YARDIM AÇIKLAMASI

Gaziantep’in Araban İlçesi Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi aileler için kişi başı 3 bin TL kırtasiye yardımı yapmayı planlıyor. Resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, “Kaymakamlığımız tarafından 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlık kriterini sağlayan bin 500 ailemize kişi başı nakdi 3 bin TL olmak üzere toplam 4,5 Milyon TL eğitim yardımı yapılacak olup, başvurular 25 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında alınacaktır” denildi.

BAŞVURU YAPMA YOLLARI

Eğitim yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların, E-Devlet sistemi üzerinden ‘Sosyal Yardım Başvuru’ sekmesini kullanarak açıklama kısmına “Çocuklarım için Eğitim malzemesi” ibaresini yazması gerektiği belirtildi. Başvurusunu gerçekleştiremeyen vatandaşların, Hükümet Konağı zemin katındaki vakfa giderek başvurularını gerçekleştirebilecekleri açıklandı.

ÖNEMLİ

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

