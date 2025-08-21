Araban Kaymakamlığı, 1.500 Aileye Yardım Yapacak

YARDIM AÇIKLAMASI

Gaziantep’in Araban İlçesi Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi aileler için kişi başı 3 bin TL kırtasiye yardımı yapmayı planlıyor. Resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, “Kaymakamlığımız tarafından 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlık kriterini sağlayan bin 500 ailemize kişi başı nakdi 3 bin TL olmak üzere toplam 4,5 Milyon TL eğitim yardımı yapılacak olup, başvurular 25 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında alınacaktır” denildi.

BAŞVURU YAPMA YOLLARI

Eğitim yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların, E-Devlet sistemi üzerinden ‘Sosyal Yardım Başvuru’ sekmesini kullanarak açıklama kısmına “Çocuklarım için Eğitim malzemesi” ibaresini yazması gerektiği belirtildi. Başvurusunu gerçekleştiremeyen vatandaşların, Hükümet Konağı zemin katındaki vakfa giderek başvurularını gerçekleştirebilecekleri açıklandı.