Araban Sarımsağı Hasadı Başladı, Beklenti Yüksek

ARABAN SARIMSAĞI HASADI BAŞLADI

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Türkiye’nin sarımsak üretiminin yüzde 22’sini karşılayan sarımsak hasadı başladı. Çiftçiler bu yıl yaklaşık 40 bin ton rekolte bekliyor. Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescilli “Araban sarımsağı” hasadına girişen çiftçiler, bu yıl yüksek bir üretim elde etme umudunu taşıyor. Araban ilçesinde 20 bin dönümden fazla alanda yetişen bu aromatik sarımsak, uzun ömrü ile de tercih ediliyor.

KALİTELİ REKOLTE VE ÇİFTÇİLERİN YÜZLERİ GÜLÜYOR

Araban Ovası’nda yetişen bu kaliteli sarımsak, ilçe halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor ve çiftçilere yüz güldürüyor. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Bu yıl sarımsağımız kaliteli ve güzel bir rekolte aldık” diyerek durumu özetliyor. Hasadın mayıs ayında başladığını ve haziran sonuna kadar devam edeceğini belirten Altun, ilk hasadın yeşil, ikinci hasadın ise kuru olarak yapılacağını ifade ediyor. Ayrıca, çiftçilere bol bereket diliyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE İŞGÜCÜ

Bu yıl sarımsak tarlalarında 10 bin işçi çalışıyor. Son yıl satış fiyatlarına değinen Altun, geçen sene kilosunun 50-60 lira arasında satıldığını, bu yıl ise 80 ile 100 lira arasında olmasını beklediklerini söylüyor. Genel olarak rekolteden memnun kaldıklarını, önceki yıllarda ilgi gören Araban sarımsağının birçok avantajı bulunduğunu ifade ediyor. Özellikle ekim zamanlarının farklılığı ile Taşköprü sarımsağından ayrıldığını aktarıyor.

SARIMSAK VE TÜKETİM ALANLARI

Çiftçi Tahir Öztürk, “Hasadı yapılan sarımsak genellikle turşu fabrikalarına gidiyor” diyerek tüketim alanları hakkında bilgi veriyor. Gaziantep’te ise sarımsak kebabı olarak tüketim yaygın. Yüksek aroması ve dayanıklılığıyla bilinen Araban sarımsağı, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılmaya çalışılıyor. Bu yıl toplanacak olan rekolte, çiftçilerin umutlarını yeşertiyor.