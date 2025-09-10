Haberler

Araban Sarımsağı İçin Ekime Başlandı

GAZİANTEP’TE SARIMSAK EKİMİ BAŞLADI

Gaziantep’te coğrafi işaret tescilli Araban sarımsağının 2026 yılı ekim sezonuna giriş yapıldı. İlçede, çiftçiler bu değerli ürünü 30 bin dönüm alanda ekmeye başladı.

ÇİFTÇİLERDEN HAYIRLI SEZON DİLEĞİ

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, çiftçilere yeni sezonun bereketli olması adına dileklerini iletti. Altun, “Araban sarımsağını diğer sarımsaklardan ayıran en önemli detaylardan biri, diğer sarımsak üretimi yapılan bölgelerde dikim ile hasat arasının 5 ay sürerken, Araban sarımsağının 9 ay gibi uzun bir süre içinde toprakta daha uzun süre kalarak besleniyor” diye konuştu.

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

