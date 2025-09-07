Araban Sarımsağı Tohumu Üretim Tesisi Kuruldu

ARABAN SARIMSAĞI TOHUMU ÜRETİMİ İÇİN TESİS KURULDU

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Araban Sarımsağı üreticisi Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, Avrupa Birliği ve Türk Patent Endüstrisi tarafından coğrafi işaret tescili almış Araban Sarımsağı’nın tohumunu üretmek amacıyla bir tesis kurdu. Genç Ziraat Mühendisi Kadir Öztürk, bu projeye büyük bir heyecanla adım attı.

YERLİ TOHUM TESİSİ GURURU

Öztürk, “Ziraat Mühendisliği eğitimimi tamamlayıp babam ile birlikte Avrupa Birliği ve Türk Patent Endüstrisi tarafından Coğrafi İşaret Tescilli Araban Sarımsağı üretmek için çiftçilik yapmak üzere üç yıl önce ilçeye döndüm. Araban Ovası’nda babamın tecrübesi ve benim eğitim bilgimle sarımsak çiftçiliği yapmaya başladım” şeklinde konuştu. Ayrıca, Araban Sarımsağının ata tohumunu üretim için babası Tahir Öztürk ile birlikte ilçeye bağlı kırsal Karacaören Mahallesinde yerli tohum tesisi kurduklarını belirtti.

SARIMSAK EKİMİNE HAZIRLIK

Kendi tesislerinde, Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetiştirdikleri Araban Sarımsaklarından tohumluk olarak ayırdıkları ata tohumluklarını hazırladıklarını ifade eden Öztürk, “Önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2026 yılı sarımsak ekimimizi yerli tohumlarla yapmaya ve tüm Arabanlı sarımsak üreticisi çiftçilerimizde de satışını yapmak için çalışıyoruz. Yerli ve doğal ata tohumu sarımsaklarımızı hazırlıyoruz” diye ekledi.