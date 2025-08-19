Araban Yollarında Yenileme Çalışmaları Başladı

YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gaziantep’in Araban ilçesindeki kırsal alanlarda grup yollarının yenileme işlemleri başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın ekipleri, Araban-Fıstıklıdağ Mahallesi grup yolundaki bozulmuş 4 bin 200 metrelik asfalt yolun yenilenmesi için zemin çalışmaları yapıyor.

ULAŞIMA KATKI SAĞLAYACAK

Yenileme çalışmaları süren yol, yalnızca Araban ilçesine değil, aynı zamanda Adıyaman’ın Besni ve Şanlıurfa’nın Bozova ilçelerine bağlı köylere de ulaşım imkanı sağlıyor. Bu çalışmalar, bölgedeki ulaşımı kolaylaştıracak ve vatandaşların hayatını iyileştiriyor.